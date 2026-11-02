As duas vítimas estavam em parada cardiorrespiratória (PCR) e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto.

As informações confirmam o estado grave das pessoas atendidas.

Elas receberam encaminhamento imediato para a unidade de saúde mencionada.

Não há outros detalhes disponíveis sobre o ocorrido.

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