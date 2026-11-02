O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, recebeu, na manhã desta segunda-feira (2), representantes do Governo Francês para discutir possibilidades de cooperação internacional em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado. A reunião contou com a participação da vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, do embaixador da França no Brasil, Julien Steimer, e do senador francês Olivier Cadic.

Entre os assuntos discutidos estiveram o combate às queimadas, o fortalecimento da bioeconomia e da biotecnologia, além de iniciativas de enfrentamento à violência contra a mulher. A pauta também incluiu possibilidades de cooperação nas áreas de tecnologia, pesquisa e inovação.

Após o encontro, Omar destacou a importância de ampliar o diálogo institucional com o país europeu e buscar parcerias que possam gerar oportunidades para o Amazonas.

“Vamos fortalecer as relações institucionais e ampliar as oportunidades internacionais para o nosso Estado, sempre com o objetivo de melhorar a vida da nossa população”, afirmou o governador eleito.