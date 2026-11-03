Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, o presidente do PSD lamentou a postura de um senador após a derrota para Lula.

Ele avaliou que o bolsonarismo está desgastado, mas não eliminado.

A declaração foi dada em análise sobre os rumos do cenário político brasileiro.

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