O governo federal havia acusado a Califórnia de manter em seus registros eleitorais 190 mil pessoas sem direito a voto.
Essa acusação aponta para possíveis falhas no controle das listas de eleitores no estado.
Moradores do interior do Amazonas podem acompanhar casos como esse para entender melhor como outros países cuidam das regras eleitorais.
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