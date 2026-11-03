Ei, galera! No dia 3 de novembro de 2026 o streaming tá pegando fogo com tramas cheias de ação, terror e drama que vão te prender do início ao fim. Confira agora os 7 mais assistidos e escolha sua próxima maratona!

Resident Evil (Filme) – Nota 7.3/10: Um entregador de órgãos vira herói improvável em meio a mutações tentaculares e monstros bioengenheirados em Raccoon City. Vale assistir pela adrenalina pura e pelo clima de sobrevivência desesperada, disponível em Netflix, Prime Video e Max.

Uma História de Derry (Filme) – Nota 6.8/10: Séculos antes do Pennywise, três jovens nativos americanos enfrentam um espírito ancestral na floresta de Derry. Perfeito pra quem curte terror histórico e atmosfera sombria, disponível no Disney+ e Prime Video.

O Bosque Selvagem (Filme) – Nota 8.6/10: Prue e Curtis embarcam em uma jornada épica por um mundo de animais falantes e conflitos ancestrais. Vale a pena pela aventura emocionante e pela força da protagonista, disponível na Netflix e Max.

Godzilla Minus Zero (Filme) – Nota 9.4/10: Dois anos após a guerra, o Japão tenta se reconstruir quando uma nova ameaça colossal surge. Imperdível pelo visual impressionante e pela tensão constante, disponível no Prime Video e Disney+.

The Early Spring (Série) – Nota 8.2/10: Uma novata cheia de boas intenções e seu chefe talentoso equilibram trabalho intenso e um romance secreto. Divertida e leve, ideal pra quem gosta de drama romântico no escritório, disponível na Netflix e Max.

A Idade Dourada (Série) – Nota 7.7/10: Marian Brook chega à Nova York de 1882 e vive o choque entre velho e novo mundo. Excelente pra fãs de drama de época e intrigas sociais, disponível no Prime Video e Disney+.

Um Trabalho do Inferno (Série) – Nota 7.4/10: Um jovem endividado aceita missões misteriosas e descobre que o preço do dinheiro é alto demais. Tensão garantida do início ao fim, disponível na Netflix e Max.

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