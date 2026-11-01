Ei, galera! Tá na dúvida do que maratonar hoje? No dia 1 de novembro de 2026, o streaming tá pegando fogo com produções cheias de ação, terror e suspense pra todo gosto. Confira agora os 7 filmes e séries mais assistidos e se joga em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max!

Apocalipse Z: Novo Mundo (6.1/10) é aquele filme de zumbis que te deixa grudado na tela! Com as Ilhas Canárias como último refúgio e uma missão cheia de segredos, vale assistir se você ama adrenalina e escolhas difíceis.

Uma História de Derry (7.4/10) traz um terror ancestral antes do Pennywise chegar! Três jovens nativos americanos enfrentam um espírito maligno na floresta e o clima de suspense é garantido pra quem curte histórias de terror.

Colisão Implacável (6.5/10) é o filme perfeito pra quem gosta de ação e reviravoltas! Um assalto a banco durante a crise espanhola vira caos total depois de um acidente e a aliança entre os criminosos desmorona de forma explosiva.

Verity (6.7/10) vai te deixar desconfiado do começo ao fim! Uma escritora aceita completar os livros de uma autora famosa e descobre segredos sombrios na luxuosa mansão dos Crawford, puro thriller viciante.

Um Trabalho do Inferno (7.7/10) é a série ideal pra quem quer tensão e plot twists! Um jovem endividado entra numa agência misteriosa e percebe que ganhar dinheiro fácil pode virar um pesadelo total.

Dexter: Ressurreição (8.6/10) voltou com tudo pra te surpreender! Dexter acorda do coma, vai pra Nova York atrás do filho e precisa lidar com o passado que não para de voltar, imperdível pros fãs da série.

IT: Bem-Vindos a Derry (8.3/10) é puro terror nostálgico! Em 1962, um grupo de amigos descobre que um ser maligno assume várias formas em Derry, incluindo o famoso palhaço Pennywise, e a série entrega sustos atrás de sustos.

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