Mais cedo neste sábado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA não facilitaram a fuga de Flávio.
A declaração foi dada em meio a questionamentos sobre o caso.
Não há detalhes adicionais disponíveis nos informes sobre o assunto.
👁 4 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Dia do Servidor Público:Prefeito de Manaus Renato Junior anuncia convocação de 1,5 mil aprovados em concurso (309 visualizacoes)
- Sucuri é encontrada dentro de saco de estopa no bairro Santa Etelvina (283 visualizacoes)
- Acidente aéreo de 1996: queda 24 segundos após decolagem trouxe mudanças na aviação (114 visualizacoes)
- Temporais previstos para Sul, Sudeste e Centro-Oeste com maiores temperaturas no Norte e Nordeste (80 visualizacoes)
- Números sorteados na Mega-Sena são 06, 30, 32, 38, 49 e 57 (66 visualizacoes)