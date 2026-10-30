Ei, galera! Tá procurando o que maratonar hoje? Separamos os 7 filmes e séries mais bombados no streaming em 30 de outubro de 2026, disponíveis em plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max. Vem conferir o que tá fazendo todo mundo viciar na tela!

Verity (Filme) — Nota: 6.4/10. Vale super a pena assistir porque a trama cheia de mistérios e reviravoltas na luxuosa propriedade dos Crawford vai te deixar grudado na tela até o final, ideal pra quem curte thrillers intensos.

Ali G: Ken é Eu? (Filme) — Nota: 6.2/10. Com muito humor nonsense e situações absurdas, esse retorno do Ali G depois de 20 anos promete gargalhadas garantidas enquanto ele tenta salvar a família e a própria pele na América.

Velocidade e Paixão (Filme) — Nota: 7.8/10. Uma história empolgante de fingimento que vira paixão verdadeira, com corridas e química explosiva que fazem valer cada minuto pra fãs de romance e adrenalina.

Eu, Você, Nós (Filme) — Nota: 5.8/10. Perfeito pra quem gosta de dramas leves sobre relacionamentos e escolhas de vida, mostrando como visões diferentes podem testar (e fortalecer) um casal em busca de família.

Balaraw: A Ilha de Sangue (Série) — Nota: 7.5/10. Mistério familiar e uma ilha cheia de segredos sombrios criam uma atmosfera viciante que te prende do primeiro ao último episódio.

Noturno (Série) — Nota: 10.0/10. Com nota máxima, essa série de suspense te faz correr contra o tempo junto com o detetive Jonah Lynn, entregando twists incríveis e uma caçada ao serial killer que não dá pra parar de assistir.

VisionQuest (Série) — Nota: 8.6/10. Um Visão repaginado cheio de reflexões, IA e ação que mistura humor, drama e perseguições, perfeito pra fãs de heróis com camadas profundas e reviravoltas emocionantes.

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