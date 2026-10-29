Petrobras anuncia descoberta de petróleo em águas ultra profundas na Costa do AmapáA Petrobras encontrou petróleo em uma terceira área do poço Morpho, localizado na costa do Amapá, em uma região de mar muito profundo.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1O poço fica no bloco FZA-M-59, a 2.886 metros de profundidade, da superfície do mar até o fundo do oceano.Essa é a terceira descoberta de petróleo no mesmo poço. As duas anteriores foram anunciadas em agosto e no início de outubro desse ano.Petrobras confirma descoberta de petróleo na Foz do Amazonas, no litoral do Amapá“Essa é a marca do nosso trabalho: dedicação e foco em resultados”, afirmou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.Segundo ela, as três descobertas aumentam o otimismo da empresa sobre o potencial de encontrar petróleo na Margem Equatorial, região da costa brasileira próxima à linha do Equador.Chambriard também destacou os resultados operacionais da companhia no terceiro trimestre, divulgados na quarta-feira (29).Quais os próximos passos?A Petrobras já terminou de perfurar o poço e de coletar informações sobre as rochas da região, que ajudam a avaliar a presença de petróleo. Agora, a empresa vai concluir os trabalhos e fechar o poço, procedimento chamado de abandono.Depois disso, a sonda usada na perfuração será levada para a Bacia Potiguar, na costa do Rio Grande do Norte. Lá, a Petrobras começará a perfurar outro poço, na área chamada Mãe de Ouro.A exploração no bloco FZA-M-59 faz parte da estratégia da Petrobras para repor suas reservas de petróleo e gás. Para isso, a empresa busca novas áreas onde possa encontrar esses recursos e, assim, ajudar a atender à demanda de energia do país.Ibama na cola da PetrobrasEm fevereiro desse ano, o Ibama aplicou uma multa de R$ 2,5 milhões à Petrobras após a descarga de 18,44 m³ de fluido de perfuração de base não aquosa no mar. O incidente ocorreu em 4 de janeiro, apenas 75 dias após a liberação do Ibama para explorar a região.O problema aconteceu na instalação Navio Sonda 42 (NS-42), que operava no mesmo local que agora encontrou petróleo.Na época, a Petrobras informou que interrompeu a perfuração após identificar a perda de fluido em duas linhas auxiliares — tubulações de apoio que ligam o navio-sonda ao poço Morpho — para que as tubulações fossem levadas à superfície, avaliadas e reparadas, e que o vazamento foi contido imediatamente.A substância vazada continha componentes classificados como de risco médio para a saúde humana e para o ecossistema aquático.Quem mais produz petróleo no Brasil? Veja o ranking das empresas após produção ficar perto de novo recordePetrobrás anunciou recentemente a descoberta de petróleo na foz do Amazonas.Divulgação/Foresea