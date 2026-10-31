Ei, galera! Tá rolando um monte de lançamentos incríveis no streaming hoje, 31 de outubro de 2026. Se você tá procurando o que maratonar ou assistir em uma noite relax, confira essa lista dos mais bombados!
Apocalipse Z: Novo Mundo (6.8/10) – Com ação, infectados e dilemas morais nas Ilhas Canárias, esse filme entrega adrenalina pura e decisões difíceis que vão te deixar grudado na tela, disponível em Netflix e Prime Video!
O Presente de Aniversário (8.7/10) – Uma festa do pijama que vira bagunça total, esse filme é leve, divertido e perfeito pra rir com a família, rolando no Disney+ e Max!
Colisão Implacável (7.2/10) – Roubo de banco, crise financeira e alianças que desmoronam depois de um acidente, o filme prende do início ao fim com tensão constante, confira no Prime Video!
Verity (6.6/10) – Mistério, segredos e uma mansão cheia de surpresas, a história da escritora Lowen vai te deixar desconfiado até o final, disponível na Netflix e Disney+!
Um Trabalho do Inferno (7.6/10) – Um jovem endividado aceita jobs suspeitos e cai num pesadelo, a série é viciante e cheia de reviravoltas, assista no Max!
Noturno (7.1/10) – Serial killer, detetives e uma investigação que corre contra o tempo, Noturno entrega suspense nórdico de primeira, rolando no Prime Video e Netflix!
Dexter: Ressurreição (8.5/10) – Dexter volta do coma em Nova York atrás do filho e com o passado no pescoço, a série é imperdível pros fãs do personagem, disponível na Disney+ e Max!
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