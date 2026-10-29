Ei, galera! Se você tá procurando o que maratonar hoje, preparamos uma lista dos 7 filmes e séries que estão bombando no streaming. Com notas variadas e histórias que prendem do começo ao fim, tem de tudo pra todo tipo de humor!

Verity (Filme) — Nota: 6.3/10 — Uma trama cheia de mistérios e reviravoltas que vale a pena conferir se você curte thrillers psicológicos; disponível em serviços como Netflix e Prime Video.

Velocidade e Paixão (Filme) — Nota: 7.4/10 — Romance, adrenalina nas pistas e uma farsa que vira paixão de verdade, perfeito pra quem ama ação e química entre os protagonistas; assista no Disney+ ou Max.

Ali G: Ken é Eu? (Filme) — Nota: 5.4/10 — Humor nonsense e situações absurdas com o icônico Ali G, ideal pra rir alto em noites descontraídas; confira no Prime Video.

Ponto Sem Retorno (Filme) — Nota: 6.9/10 — Uma jornada pós-apocalíptica emocionante com um herói solitário e seu fiel cão, ótima pra fãs de sobrevivência e mistério; disponível na Netflix.

VisionQuest (Série) — Nota: 8.7/10 — Um Visão introspectivo e cheio de referências Marvel que entrega reflexões profundas e ação; não perca no Disney+.

Dom de Iludir (Série) — Nota: 0.0/10 — Intrigas na elite carioca com reviravoltas inesperadas, um drama que surpreende apesar da nota baixa; assista no Max.

Lupin (Série) — Nota: 7.7/10 — Roubo, vingança e inteligência pura com o charmoso Assane Diop; imperdível na Netflix.

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