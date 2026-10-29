Uma medida será implementada gradualmente a partir de 2027.

O objetivo é combater fraudes e golpes.

Fonte: Jovem Pan

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