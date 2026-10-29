Tereza Cristina afirmou ser hora de ‘olhar para frente’.

Ela pediu ‘respeito ao resultado das urnas’.

As declarações reforçam a necessidade de seguir adiante após o processo eleitoral.

O foco permanece no respeito à decisão das urnas.

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