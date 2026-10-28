Ei, galera do streaming! Chegou o dia 28 de outubro de 2026 e as plataformas estão bombando com lançamentos e hits que estão conquistando todo mundo. Se você tá sem saber o que assistir hoje, confira essa lista dos mais assistidos, com dramas, ação, fantasia e super-heróis pra todos os gostos, disponíveis em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Verity (Filme) — Nota 6.4/10: Vale super a pena mergulhar nessa trama cheia de mistério e reviravoltas, onde uma escritora descobre que nem tudo é o que parece na luxuosa casa dos Crawford. Um thriller viciante pra quem ama suspense!

Ponto Sem Retorno (Filme) — Nota 6.7/10: Com uma vibe pós-apocalíptica emocionante, esse filme acompanha um homem solitário em busca de respostas após uma transmissão misteriosa. Perfeito pra fãs de aventuras intensas e companheirismo inesperado.

A Ilha Esquecida (Filme) — Nota 7.6/10: Uma jornada fantástica e emocionante que mistura mistério e sacrifício, com duas garotas presas em um mundo mágico. Super recomendado pra quem curte fantasia com coração!

Cara-de-Barro (Filme) — Nota 7.5/10: A transformação de um anti-herói de Gotham é puro entretenimento, com vingança, obsessão e efeitos visuais incríveis. Um dos mais divertidos da lista pra maratonar agora!

VisionQuest (Série) — Nota 8.6/10: Visão repaginado em uma jornada de autodescoberta hilária e profunda, consultando IAs como Ultron. Imperdível pra fãs de Marvel que querem algo diferente e cheio de ação!

Lupin (Série) — Nota 7.7/10: O ladrão gentil Assane Diop rouba a cena com sua vingança esperta contra os ricos. Estilo, inteligência e diversão garantida pra quem ama séries cativantes.

Bleach (Série) — Nota 8.4/10: Ichigo virando Ceifeiro de Almas pra proteger os inocentes é pura adrenalina e fantasia. Clássico imperdível pra fãs de anime com lutas épicas e personagens marcantes.

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