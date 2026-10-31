A distância entre o Corinthians e o Botafogo, que ocupa a 11ª posição, é de três pontos.

Essa diferença mostra como está acirrada a briga do Timão para evitar a queda.

O momento exige atenção total dos torcedores do interior do Amazonas que acompanham o futebol brasileiro.

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