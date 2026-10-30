A convocação do meio-campista André, do Corinthians, para a Seleção Brasileira provocou críticas do ex-jogador Muller, ídolo do São Paulo. O comentarista contestou a presença do volante na lista divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura, em novembro.

Nas redes sociais, Muller publicou uma imagem do jogador corintiano acompanhada da frase: “Acabou o futebol no Brasil”. O ex-atacante também compartilhou a manifestação de um seguidor que questionou as recentes convocações de atletas do Corinthians para a equipe nacional.

Na publicação, o internauta criticou as escolhas de Hugo Souza, Matheuzinho, Breno Bidon e André, além de questionar o desempenho dos jogadores e o nível técnico da Seleção Brasileira.

A lista de Ancelotti inclui André entre os convocados para os dois compromissos da próxima Data Fifa. O Brasil enfrentará o Japão no dia 14 de novembro e Singapura no dia 17, ambos os jogos marcados para o país asiático.

A convocação ocorre em meio à situação delicada do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 18ª colocação, na zona de rebaixamento, e enfrenta o Mirassol nesta sexta-feira (30), às 20h, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada da competição.

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