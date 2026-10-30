Hackers roubam US$ 6,3 bilhões da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundoA corretora Binance afirmou nesta sexta-feira (30) que os investimentos de seus clientes brasileiros estão seguros após o ataque hacker que resultou no roubo de US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 34 bilhões).Em comunicado, a empresa explicou que as criptomoedas dos clientes no Brasil são mantidas em cold wallets, conhecidas como carteiras frias.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1🔎 Cold wallet é um sistema de armazenamento de criptomoedas que mantém as chaves necessárias para movimentá-las desconectadas da internet. Isso dificulta o acesso de hackers e reduz o risco de roubos virtuais, embora não elimine completamente a possibilidade de perdas.A corretora também afirmou que segue as regras do Banco Central do Brasil (BC) que exigem a separação dos recursos dos clientes daqueles pertencentes à própria empresa. (veja mais abaixo)Apesar da garantia de segurança, os saques de criptomoedas estão temporariamente suspensos. Segundo a Binance, a medida é preventiva e permite a realização de uma análise de segurança da plataforma.A empresa afirmou que os demais serviços continuam funcionando normalmente, mas não informou uma data para a retomada dos saques.“A segurança dos ativos virtuais de nossos clientes continua sendo nossa maior prioridade”, declarou a Binance, que também pediu desculpas pelos transtornos causados.O que se sabe sobre o ataque hackerA Binance, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, foi alvo de um ataque hacker bilionário nesta quinta-feira, considerado o maior roubo já registrado na história do setor.Segundo as empresas americanas TRM Labs e Chainalysis, especializadas em rastrear movimentações de criptomoedas, os responsáveis pelo roubo seriam hackers ligados à Coreia do Norte. A Binance, porém, afirmou que sua investigação ainda não identificou os criminosos.A corretora suspendeu temporariamente os saques, mas garantiu que o dinheiro dos clientes está protegido e prometeu cobrir todas as perdas.Segundo a Reuters, a Binance está trabalhando com autoridades policiais em todo o mundo, incluindo o Departamento Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) e o Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS).A expectativa é que o serviço seja retomado nas próximas 45 horas, segundo a atualização divulgada pela empresa.Até agora, cerca de US$ 3 bilhões (R$ 16,2 bilhões) em criptomoedas roubadas foram localizados. Parte desses recursos já foi bloqueada com a ajuda de outras empresas do setor, mas isso não significa que o dinheiro tenha sido recuperado.As investigações ainda estão em andamento, mas as primeiras informações ajudam a entender como os criminosos conseguiram desviar uma quantia tão elevada em poucos minutos. (veja mais aqui)Inicialmente, a Binance suspeitou que o ataque tivesse começado pelo computador de um de seus engenheiros. O equipamento teria sido invadido, permitindo que os hackers entrassem nos sistemas da empresa.Posteriormente, a corretora informou que encontrou outras falhas de segurança que também podem ter sido exploradas.Segundo a TRM Labs, os criminosos conseguiram comprometer o sistema responsável por autorizar transferências de criptomoedas.A maior parte do roubo aconteceu em aproximadamente 20 minutos, por volta das 17h (horário de Brasília), segundo registros das transações analisados por especialistas.Após o desvio, os criminosos começaram a movimentar rapidamente os recursos para dificultar o bloqueio e o rastreamento do dinheiro.Leia a íntegra da nota da Binance“Diante das notícias recentes sobre o incidente de segurança envolvendo a Binance Global, a BBrasil SPSAV LTDA., entidade da Binance que atende os usuários brasileiros, confirma que os fundos de seus clientes permanecem seguros. Além de observar os requisitos de segregação estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, os ativos virtuais são mantidos em cold wallets (carteiras frias), agregando uma camada adicional de segurança e reforçando o compromisso da BBrasil SPSAV com a proteção dos ativos de seus clientes.Como medida preventiva e conforme informado anteriormente, os saques de ativos virtuais estão temporariamente suspensos enquanto realizamos uma verificação minuciosa de segurança. Todos os demais serviços da plataforma continuam funcionando normalmente, e retomaremos as operações de saque assim que o processo de verificação for concluído.A segurança dos ativos virtuais de nossos clientes continua sendo nossa maior prioridade. Permanecemos plenamente comprometidos com a manutenção de padrões rigorosos de segurança para garantir a total confiança de todos os nossos clientes.Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente causado.”Logo da Binance.Unsplash/Kanchanara*Reportagem em atualização