Christa Pike fez declarações sobre seu estado atual.

Ela afirmou sentir dores constantes.

A mulher também disse que pensa na família de sua vítima.

Fonte: Jovem Pan

👁 7 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Dia do Servidor Público:Prefeito de Manaus Renato Junior anuncia convocação de 1,5 mil aprovados em concurso (307 visualizacoes)
  2. Sucuri é encontrada dentro de saco de estopa no bairro Santa Etelvina (278 visualizacoes)
  3. Números sorteados na Mega-Sena são 06, 30, 32, 38, 49 e 57 (65 visualizacoes)
  4. Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (63 visualizacoes)
  5. Governo renova subsídio ao diesel; por que o agro é tão vulnerável à alta do combustível? (42 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor