Christa Pike fez declarações sobre seu estado atual.
Ela afirmou sentir dores constantes.
A mulher também disse que pensa na família de sua vítima.
Fonte: Jovem Pan
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