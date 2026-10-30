Uma carta levanta dúvidas sobre a autorização de vistos e eventuais contatos com a Casa Branca.
O documento também indaga se havia conhecimento de uma ordem judicial que limitava viagens internacionais do senador.
Esses pontos são o foco central da correspondência divulgada.
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