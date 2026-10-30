Um homem de 20 anos foi preso, nesta sexta-feira (30/10), por estupro de vulnerável e lesão corporal contra uma criança de 10 anos. Os crimes ocorreram no dia 24 de outubro, no município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Rodrigo Monfroni, da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o suspeito possui vínculo familiar com a vítima e teria se aproveitado do ambiente doméstico para tentar abusar sexualmente contra ela.

Diante da resistência, o homem teria reagido violentamente, apertando o pescoço da vítima e provocando dificuldades respiratórias, além de lesões nas regiões do rosto e do pescoço.

“Assim que tomamos conhecimento dos fatos, iniciamos as investigações, reunindo depoimentos, documentos médicos, registros fotográficos e informações produzidas pela rede de proteção. A análise dos elementos permitiu identificar indícios de autoria e materialidade, justificando a prisão preventiva do investigado”, disse.

Segundo o delegado, também foram adotadas providências para assegurar a proteção da criança, solicitando medidas protetivas e articulando o acompanhamento pela rede de proteção.

“Essa prisão representa mais uma resposta da Polícia Civil no enfrentamento aos crimes sexuais contra crianças em Novo Airão. Na quarta-feira (28/10), a equipe da 77ª DIP já havia realizado a prisão de outro homem suspeito de crime da mesma natureza. As duas ações, realizadas na mesma semana, reforçam a atuação da unidade policial na identificação e responsabilização de suspeitos de violência sexual contra pessoas vulneráveis”, falou.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e lesão corporal e ficará à disposição da Justiça.