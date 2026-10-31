Grupos na Argentina, França e Espanha já somam mais de 270 mil seguidores.

Essa quantidade de seguidores foi registrada em canais digitais nesses países.

O alcance coletivo demonstra a presença dessas iniciativas no exterior.

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