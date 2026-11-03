A ofensiva acontece na véspera das eleições parlamentares nos Estados Unidos.
O fato marca o momento em que o evento se desenrola, próximo ao pleito.
Não há outros detalhes disponíveis sobre o ocorrido.
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