De acordo com os dados divulgados, o secretário de Estado aparece na frente entre os republicanos. Ele registra 45,6% das preferências para a próxima disputa.

O vice-presidente J.D. Vance ocupa a segunda posição, com 32,9% das intenções.

A diferença entre os dois nomes é de 12,7 pontos percentuais.

Fonte: Jovem Pan

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