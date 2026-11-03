Disney corta empregos em meio à criseREUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoA Disney pediu a gestores que reduzam em 20% os custos sob sua responsabilidade e avalia demitir milhares de funcionários, segundo informações da Bloomberg publicadas nesta segunda-feira (2). O número de demissões ainda não foi definido.A iniciativa seria parte de um esforço de reestruturação da companhia, que enfrenta desafios como o avanço da inteligência artificial, a queda da receita de bilheteria, a concorrência no mercado de streaming e a desaceleração do público internacional em seus parques temáticos.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1Segundo a Bloomberg, algumas áreas da empresa deverão arcar com uma parcela maior dos cortes do que outras.➡️ Parte da economia obtida com a redução de despesas deverá ser reinvestida em produções de cinema e televisão, tecnologia, parques temáticos e negócios de cruzeiros.🎥 Na prática, a companhia quer que gestores encontrem maneiras de gastar menos para manter suas operações, seja com revisão de despesas, reorganização de equipes ou outros ajustesA Disney tinha cerca de 231 mil funcionários no fim do ano fiscal de 2025.A companhia vem promovendo cortes de pessoal nos últimos anos para melhorar sua rentabilidade.Em setembro, a Disney demitiu algumas centenas de funcionários das áreas de recursos humanos e tecnologia. Em abril, a companhia já havia eliminado cerca de mil vagas em diferentes setores, incluindo marketing, estúdios, televisão e ESPN.🔍 Em 2023, a empresa anunciou o corte de 7 mil vagas como parte de um plano para economizar US$ 5,5 bilhões em despesas.Moradores da região caem em golpe de viagens para Disney