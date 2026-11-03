Disney corta empregos em meio à crise
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
A Disney pediu a gestores que reduzam em 20% os custos sob sua responsabilidade e avalia demitir milhares de funcionários, segundo informações da Bloomberg publicadas nesta segunda-feira (2). O número de demissões ainda não foi definido.
A iniciativa seria parte de um esforço de reestruturação da companhia, que enfrenta desafios como o avanço da inteligência artificial, a queda da receita de bilheteria, a concorrência no mercado de streaming e a desaceleração do público internacional em seus parques temáticos.
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Segundo a Bloomberg, algumas áreas da empresa deverão arcar com uma parcela maior dos cortes do que outras.
➡️ Parte da economia obtida com a redução de despesas deverá ser reinvestida em produções de cinema e televisão, tecnologia, parques temáticos e negócios de cruzeiros.
🎥 Na prática, a companhia quer que gestores encontrem maneiras de gastar menos para manter suas operações, seja com revisão de despesas, reorganização de equipes ou outros ajustes
A Disney tinha cerca de 231 mil funcionários no fim do ano fiscal de 2025.
A companhia vem promovendo cortes de pessoal nos últimos anos para melhorar sua rentabilidade.
Em setembro, a Disney demitiu algumas centenas de funcionários das áreas de recursos humanos e tecnologia. Em abril, a companhia já havia eliminado cerca de mil vagas em diferentes setores, incluindo marketing, estúdios, televisão e ESPN.
🔍 Em 2023, a empresa anunciou o corte de 7 mil vagas como parte de um plano para economizar US$ 5,5 bilhões em despesas.
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