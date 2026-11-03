O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Adjuto Afonso (União Brasil), recebeu, na manhã desta terça-feira (3), os deputados eleitos Dr. Marcelo Palhano (Agir) e Clóvis Curubão (PT), durante visita institucional à sede do Parlamento Estadual. O deputado Sinésio Campos (PT) também participou do momento.

A agenda teve como foco apresentar aos futuros parlamentares a estrutura administrativa e o funcionamento da Assembleia Legislativa, além de proporcionar um primeiro contato com a rotina e as atividades desenvolvidas pela Casa. Os dois deputados assumirão seus mandatos em 2027, dando início a uma nova legislatura.

Adjuto Afonso destacou a importância de acolher os parlamentares eleitos e promover a integração com o Legislativo, ressaltando a contribuição que representantes de diferentes municípios podem trazer para ampliar o diálogo e a representatividade da instituição.

“A Assembleia abre as portas para receber nossos novos deputados, para que eles nos ajudem a construir uma Casa Legislativa cada vez mais integrada. São parlamentares que vêm do interior e trazem um olhar mais atento às necessidades da população desses municípios”, destacou.

Representatividade do interior

Os dois parlamentares eleitos possuem trajetórias ligadas à administração pública no interior do Amazonas. Dr. Marcelo Palhano é vice-prefeito de Presidente Figueiredo, município localizado a 126 quilômetros de Manaus. Ele foi eleito deputado estadual com 27.753 votos.

Clóvis Curubão, por sua vez, foi prefeito de São Gabriel da Cachoeira, município situado a 851 quilômetros da capital amazonense. Com 34.869 votos, tornou-se o primeiro indígena eleito deputado estadual na história da Assembleia Legislativa do Amazonas.

Ao comentar sua eleição, Curubão ressaltou a expectativa de iniciar um trabalho voltado à representação de seu povo e à construção de novas perspectivas para as comunidades indígenas.

“Estamos dando os primeiros passos para começar uma liderança que nossos povos tanto esperaram, por séculos e séculos. Estou aqui firme, na tranquilidade, em harmonia, para trazer dias melhores para nosso povo”, finalizou.

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