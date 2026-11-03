O governador Roberto Cidade assinou, nesta terça-feira (03/11), junto à Petrobras, um Termo de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) para continuidade e ampliação das atividades de prospecção, pesquisa e exploração de petróleo e gás natural, na área denominada Arara Azul 1 (ARZ-1), no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

“Quem ganha com isso é o povo do Amazonas, porque há geração de emprego e renda. É para isso que um homem público tem que trabalhar, para dar oportunidade para o povo. Em breve, assinaremos outra concessão para seguir fazendo a nossa parte. Explorar com responsabilidade, isso é o que importa. Agradeço a Petrobras que está há 40 anos aqui no nosso estado, gerando receita e postos de trabalho para a nossa gente”, destacou o governador Roberto Cidade.

A concessão permite a utilização da área pela Petrobras para as atividades previstas no termo, sem transferência da propriedade do imóvel estadual. Com mais de 26 mil hectares, a Arara Azul 1 está localizada à margem esquerda do rio Tefé e integra o complexo de Urucu, operado pela Petrobras. Em abril de 2024, a Petrobras anunciou a contratação de sondas terrestres para perfuração de poços nos campos de Rio Urucu, Sudoeste de Urucu, Leste do Urucu e Arara Azul.

A secretária de Estado das Cidades e Territórios, Renata Queiroz, ressaltou a relevância da regularização dos processos para garantir a atração de investimentos e benefícios à população.

“Essa já é a 15ª concessão que conseguimos fazer a assinatura com todos os trâmites burocráticos, vistoria da área e tudo regularizado. Isso significa mais investimento e mais retorno para nossa população, tanto geração de renda, assim como a própria exploração de gás e petróleo”, assinalou.

Geração de empregos e arrecadação

A atuação da Petrobras no Amazonas gera aproximadamente 14 mil empregos diretos e indiretos no estado, conforme estimativa divulgada em maio de 2026.

Além disso, a companhia consolida-se como a maior contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Amazonas. Em 2025, os dados apresentados indicam que a arrecadação de tributos e participações governamentais destinadas ao Estado atingiu a marca de R$ 1,5 bilhão.

O gerente de planejamento e gestão da Petrobras, Eliseu Robert Lage, reafirmou a importância do trabalho conjunto com o Governo do Estado e o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional.

“Isso fortalece a parceria da Petrobras com o Estado, que tem sido um facilitador da atuação da Petrobras na região. Essa concessão é mais um passo que a Petrobras dá para consolidar os seus investimentos na região olhando para o futuro. Então, ao mesmo tempo que mantemos a nossa produção de óleo e gás em condições de continuar atendendo a demanda do Estado, também estamos olhando para o futuro”, declarou.

Polo Urucu

Considerado a maior província petrolífera em terra firme (onshore) do Brasil, o Polo Urucu reúne atividades de produção e processamento de petróleo e gás natural com estruturas situadas nos municípios de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) e Tefé. Em 2020, a Petrobras registrava sete concessões de produção na região: Araracanga, Arara Azul, Carapanaúba, Cupiúba, Leste do Urucu, Rio Urucu e Sudoeste de Urucu.

O Polo Urucu mantém uma produção média diária de petróleo e gás natural de 105 mil barris de óleo equivalente. O gás natural extraído em Urucu corresponde a 65% da geração de energia elétrica consumida em Manaus e em outros cinco municípios amazonenses.

Ademais, a unidade registra produção média equivalente a 80 mil botijões de gás de cozinha (GLP) por dia. O GLP produzido em Urucu supre as demandas de todos os estados da Região Norte e atende também a trechos do Nordeste do país.