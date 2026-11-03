O Corinthians anunciou nesta terça-feira (3) a demissão da treinadora Emily Lima, que deixará o comando da equipe feminina do clube após a derrota na final da Copa Libertadores para o Cruzeiro.
Acostumado a dominar o Brasileirão e a Libertadores feminina, o time paulista foi derrotado de forma surpreendente no sábado pelo Cruzeiro, nos pênaltis, após desperdiçar uma vantagem de 3 a 0 nos 90 minutos.
“Além da treinadora, deixam o clube a auxiliar técnica Jaqueline Ucella e a preparadora física Liliane Cruz”, informou o Corinthians em comunicado.
Com passagens pelas seleções femininas do Peru e do Equador, Emily Lima estava no comando do Timão desde fevereiro.
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