O Corinthians anunciou nesta terça-feira (3) a demissão da treinadora Emily Lima, que deixará o comando da equipe feminina do clube após a derrota na final da Copa Libertadores para o Cruzeiro.

Acostumado a dominar o Brasileirão e a Libertadores feminina, o time paulista foi derrotado de forma surpreendente no sábado pelo Cruzeiro, nos pênaltis, após desperdiçar uma vantagem de 3 a 0 nos 90 minutos.

“Além da treinadora, deixam o clube a auxiliar técnica Jaqueline Ucella e a preparadora física Liliane Cruz”, informou o Corinthians em comunicado.

Com passagens pelas seleções femininas do Peru e do Equador, Emily Lima estava no comando do Timão desde fevereiro.

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