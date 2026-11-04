Parintins – A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido (AFBBG) publicou oficialmente o regulamento do Concurso de Seleção de Toadas para o 60º Festival de Parintins, que será realizado em 2027. O edital, assinado pelo presidente Marialvo Brandão Silva, abre espaço para que compositores apresentem sua paixão e criatividade em defesa da agremiação da Baixa de São José.

O certame tem como foco principal a seleção de toadas livres ou genéricas, que exaltam a galera, a batucada, a vaqueirada, os itens individuais e coletivos, além do amor incondicional ao Boi Garantido.

Conforme as diretrizes do documento, a participação é restrita a compositores identificados com a agremiação, maiores de 18 anos ou menores emancipados/representados legalmente. Cada autor poderá inscrever até cinco obras, incluindo parcerias de até dois coautores.

Cronograma e Inscrições

As inscrições ocorrem no período improrrogável de 04 de novembro a 30 de novembro de 2026. Os interessados podem submeter suas composições de forma presencial, na Secretaria da Presidência do Boi Bumbá Garantido (localizada na “Cidade Garantido”, Rodovia Odovaldo Novo, nº 4.015, Djard Vieira, Parintins/AM), ou de forma digital por meio do e-mail oficial [email protected]

As obras devem ser apresentadas de forma anônima no material de leitura, contendo apenas o título da toada, acompanhadas da gravação em mídia digital e da respectiva letra em formato PDF, além da documentação exigida no edital (como fichas cadastrais, declarações de ineditismo e termos de cessão).

Premiação e Valorização da Arte





Como incentivo aos criadores da poesia vermelha e branca, o edital estabelece a premiação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por toada classificada e integrada ao álbum oficial. O valor já contempla o direito de comercialização de suportes físicos e digitais. Além disso, a toada que alcançar o maior número de execuções somadas nas plataformas de streaming (Spotify) até o dia 28 de junho de 2027 receberá o cobiçado troféu de “Toada do Ano de 2027”.

O edital completo, contendo todos os anexos, fichas de inscrição e exigências jurídicas e documentais, está disponível para consulta no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1Wu1vOSX6jmCgbwXT1YKAk-YnS6CSj5VY?usp=drive_link