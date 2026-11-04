A maioria democrata no Congresso tem o poder de limitar a agenda interna do presidente.
Mesmo com essa restrição, o presidente conserva instrumentos para exercer pressão diplomática.
Essa dinâmica mostra que as limitações internas não removem completamente as ferramentas externas disponíveis ao mandatário.
Fonte: Jovem Pan
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