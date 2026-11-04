Roberto Carneiro deve continuar na Secretaria de Relações Institucionais. A permanência no cargo busca manter os partidos aliados próximos do governo.

O governador ainda prepara mudanças em outras pastas. Essas alterações estão em fase de planejamento.

A decisão reforça a estratégia atual de aproximação com as bases políticas.

👁 0 visualizacoes