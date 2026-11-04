Roberto Carneiro deve continuar na Secretaria de Relações Institucionais. A permanência no cargo busca manter os partidos aliados próximos do governo.
O governador ainda prepara mudanças em outras pastas. Essas alterações estão em fase de planejamento.
A decisão reforça a estratégia atual de aproximação com as bases políticas.
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