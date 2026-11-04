Crise da memória RAM pode deixar celulares, notebooks e até carros mais caros no Brasil
O CEO da OpenAI, Sam Altman, mudou seu nome para “Ram Altman” na rede social X após ser criticado por declarações sobre o uso de memória RAM.
Em entrevista ao podcast Cheeky Pint, em 29 de outubro, ele afirmou que o componente seria mais bem aproveitado em data centers do que em computadores pessoais.
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Segundo Altman, diante da oferta limitada, seria mais eficiente concentrar a memória nessas instalações, utilizadas por empresas para processar informações e operar sistemas de IA.
O executivo argumentou que os computadores pessoais passam boa parte do tempo sem utilizar toda a memória disponível, enquanto os equipamentos desses centros podem aproveitá-la de forma mais eficiente.
“Do ponto de vista da distribuição global, é péssimo que todos tenham uma boa parte da oferta limitada de DRAM do mundo armazenada em seus próprios computadores, sendo usada apenas 5% do tempo”, afirmou.
O CEO da OpenAI, Sam Altman, discursa no Conselho de Segurança das Nações Unidas durante uma sessão sobre inteligência artificial, na sede da ONU
Reuters
Altman acrescentou que, em um cenário de escassez, o ideal seria aproveitar ao máximo a memória disponível em servidores na nuvem, em vez de distribuí-la entre computadores domésticos.
A declaração provocou críticas nas redes sociais, especialmente entre usuários que defendem a possibilidade de executar sistemas de IA diretamente em seus computadores, sem depender dos serviços de grandes empresas.
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🤔 O que é a memória RAM?
Também chamada de memória de acesso aleatório (RAM, na sigla em inglês), essa tecnologia armazena temporariamente os dados que computadores e celulares utilizam durante seu funcionamento.
Ao abrir um jogo ou aplicativo, por exemplo, parte das informações necessárias para executá-lo fica armazenada na RAM. Quando o aparelho é desligado, esses dados são apagados. Por isso, ela é conhecida como uma espécie de memória de curto prazo.
Sua capacidade é medida em gigabytes (GB). Em geral, quanto maior a quantidade de RAM disponível, mais tarefas um dispositivo consegue executar ao mesmo tempo. O desempenho, porém, também depende de outros componentes.
Já a DRAM, mencionada por Altman, é um tipo de memória RAM amplamente utilizado em computadores, celulares e outros aparelhos eletrônicos.
O avanço da inteligência artificial tem aumentado a procura por esses componentes, especialmente por aqueles utilizados em grandes centros de processamento de dados.
Empresas de tecnologia estão investindo bilhões de dólares na construção de data centers e na compra de equipamentos capazes de executar sistemas de IA cada vez mais avançados.
Por que a declaração provocou críticas
A discussão envolve duas formas de utilizar a inteligência artificial:
Computação em nuvem: os programas funcionam em servidores de empresas, como a OpenAI. Nesse modelo, o usuário acessa a tecnologia pela internet, sem precisar de um computador tão potente.
IA local: os sistemas funcionam diretamente no computador do usuário, utilizando a memória e a capacidade de processamento do próprio aparelho.
A principal diferença é que a IA local permite executar determinados modelos sem depender constantemente de uma conexão com a internet ou de servidores externos.
Para isso, porém, é necessário ter equipamentos com capacidade suficiente para executar os programas.
Parte dos usuários interpretou a fala de Altman como uma defesa da concentração dos recursos de computação em big techs, em vez de disponibilizá-los para computadores pessoais.
A declaração também levantou discussões sobre o futuro do acesso à inteligência artificial e o risco de os consumidores dependerem cada vez mais de serviços pagos na nuvem.
Após a repercussão negativa, Altman afirmou no X que suas declarações foram tiradas de contexto e que não é contrário ao uso de memória RAM em computadores pessoais.
“Eu realmente quero que o mundo tenha toneladas de memória e que as pessoas coloquem o quanto quiserem em seus computadores. É uma droga que isso tenha sido tirado de contexto”, escreveu.
O executivo também disse que defende há muito tempo o aumento da produção mundial de memória.
Segundo Altman, sua declaração se referia ao uso mais eficiente desses componentes em um momento de oferta limitada, e não a uma oposição permanente à utilização de memória RAM em computadores domésticos.
Também defendeu ampliar a produção para atender tanto às empresas de tecnologia quanto aos consumidores.
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