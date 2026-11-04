Buscando fortalecer a fiscalização ambiental e a responsabilização dos envolvidos, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de São Sebastião do Uatumã, iniciou, na terça-feira (03/11), a operação “Boitatá”, com o objetivo de investigar os incêndios registrados no município durante os meses de setembro e outubro de 2026. A ação já resultou em uma prisão em flagrante.

Em andamento, a operação conta com a atuação integrada do MPAM, do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), da Perícia Criminal, da Polícia Militar e da Assessoria de Segurança Institucional do MP (Assinst).

Segundo o promotor de Justiça Christian Anderson Ferreira da Gama, responsável pela condução da “Boitatá”, a integração entre os órgãos é fundamental para a apuração das responsabilidades nas esferas cível e criminal, além de permitir a identificação das causas e da dinâmica dos incêndios.

“A atuação conjunta é essencial para a apuração dos incêndios ocorridos em São Sebastião do Uatumã. No mesmo ato, é realizada a perícia criminal, que visa estabelecer as causas do crime e sua dinâmica, além da autuação pelo Ipaam”, explicou.

A operação também utiliza drones equipados com câmeras de alta resolução para captar imagens, coletar dados de geolocalização e auxiliar no monitoramento das áreas atingidas.

As informações obtidas são analisadas em conjunto com dados da plataforma MP-Maps, ferramenta que busca otimizar a atuação ministerial na fiscalização e na defesa do meio ambiente.