A Prefeitura de Manaus recebeu, nesta terça-feira (3), doze novas ambulâncias do tipo Unidade de Suporte Básico (USB) do Ministério da Saúde, para renovação de frota do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) da capital.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, foi a Sorocaba, em São Paulo, para receber os veículos em solenidade de entrega simbólica. As ambulâncias estão sendo disponibilizadas à Semsa Manaus, por meio do programa federal Novo PAC Saúde, que prevê ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.

“Ficamos muito satisfeitos e, em nome do prefeito Renato Junior, agradecemos o acolhimento da nossa demanda pelo Ministério. As novas ambulâncias, que irão substituir veículos já antigos, garantem mais um avanço na estrutura de atendimento móvel de urgência e emergência na nossa região, oferecendo mais qualidade e segurança à população e aos socorristas”, destaca a secretária.

De acordo com Shádia Fraxe, o município solicitou 15 novas ambulâncias destinadas a renovar a frota do Samu, tendo sido habilitado a receber a totalidade solicitada, sendo que 12 unidades serão entregues agora, seguindo por transporte rodoviário para Manaus, e outras três, em data posterior.

A diretora da Rede de Pré-Hospitalar Móvel e Sanitária da Semsa Manaus, Elen Assunção, informa que atualmente o Samu local conta com 41 ambulâncias, das quais 34 unidades de suporte básico e sete unidades de suporte avançado (USA), que correspondem a UTIs móveis.

Além disso, o Samu conta com 16 motolâncias, destinadas a dar agilidade ao primeiro atendimento às vítimas e uma ambulancha, utilizada como meio fluvial para a prestação de socorro em comunidades ribeirinhas onde o acesso por terra é inviável. Uma segunda ambulancha, adquirida em substituição à unidade roubada do porto de São Raimundo, será integrada à frota ainda este ano.

Elen Assunção ressalta que, em 2025, o Samu Manaus já havia sido contemplado pelo Ministério da Saúde com cinco novas ambulâncias, que permitiram a ampliação da frota de veículos utilizados pelo serviço na capital.

Ainda conforme a diretora, o Samu realiza, em média, mais de 5 mil atendimentos por mês, atendendo Manaus e dando suporte à região metropolitana. No ano passado, foram atendidos 63,5 mil chamados de urgência feito à Central de Regulação, por meio do número 192.

Com mais de 20 de atuação, o Samu Manaus é reconhecido internacionalmente pelo atendimento a casos suspeitos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), mantendo, desde 2024, premiações do mais alto nível pelo EMS Angels Awards, por cumprir rigorosos critérios de tempo de resposta, diagnóstico e encaminhamento adequado dos pacientes.

Segundo o Ministério da Saúde, além da aquisição de equipamentos e veículos destinados ao atendimento da população, o Novo PAC Saúde contempla a ampliação e modernização de unidades de saúde em todo o território nacional. Ao lado de Manaus, outros dez municípios amazonenses também foram contemplados pelo Novo PAC Saúde, cada um com uma ambulância de suporte básico.

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