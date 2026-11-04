Dito & Feito: Eduardo Braga é o relator do Orçamento 2027

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi escolhido como relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2027 na Comissão Mista de Orçamento. O texto precisa ser votado na comissão antes de seguir para os plenários do Senado e da Câmara dos Deputados

O texto, enviado ao Congresso pelo governo Lula (PT) em agosto, prevê um salário mínimo de 1.741 reais para o próximo ano – 120 reais a mais que os atuais 1.621 reais –, e um superávit primário de primário de 18,6 bilhões de reais em 2027.

O projeto, entretanto, terá que ser ajustado para acomodar as medidas anunciadas por Lula durante o período eleitoral, como a nova rodada do “Desenrola” com a compra de dívidas de famílias e o reajuste do Bolsa Família.

O escolhido de Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), escolheu o senador Eduardo Braga para ser o relator do Orçamento de 2027. Líder do MDB, Braga é próximo de Alcolumbre e já tinha anunciado que iria apoiá-lo na busca pela reeleição como presidente da Casa.

Pressão bolsonarista

A escolha vem depois de aliados de Alcolumbre indicarem a possibilidade de a relatoria ficar com um senador do PL: Eduardo Gomes (TO), atual vice-presidente do Senado.

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A ideia seria atrair o apoio de parte da bancada do PL para a eleição de fevereiro de 2027, que escolherá a cúpula do Congresso.

No entanto, por um acordo anterior, a relatoria do Orçamento já seria do MDB.

Fechados com Lula

O partido também tem a seu favor o fato de que as bancadas do Norte e Nordeste apoiaram Lula (PT) no segundo turno, contrariando a escolha da Executiva Nacional – e Braga faz parte desse grupo de aliados que ficou ao lado do petista.

PL é pedra no sapato

No último mês, Alcolumbre passou a contar votos e articular para se manter no comando do Senado.

A maior dificuldade é a bancada do PL, que, a partir do próximo ano, será a maior da Casa.

Estudantes prejudicados

O deputado estadual Wilker Barreto (PSD) lamentou, nesta terça-feira (3/11), a suspensão de novas recargas do passe livre estudantil para alunos da rede estadual de ensino em Manaus e cobrou uma solução entre o Governo do Amazonas e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram).

Suspensão do passe livre

Para o parlamentar, os estudantes não podem ser prejudicados pelo impasse financeiro entre o Estado e as empresas de transporte.

— É inadmissível que os estudantes, que dependem do transporte público para chegar à escola, sejam prejudicados por essa disputa. O Governo e o Sinetram precisam sentar à mesa e chegar a um entendimento com urgência –, cobrou Wilker.

Dívida é R$ 250 milhões

Segundo comunicado do Sinetram, os estudantes poderão utilizar os créditos disponíveis nos cartões até o fim do saldo, mas a recarga prevista para o encerramento de novembro não será realizada. Os alunos da rede municipal não foram afetados.

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O sindicato atribui a suspensão a pagamentos pendentes de 2025, que, segundo a entidade, somam aproximadamente R$ 250 milhões.

A cobrança está judicializada.

Brasil de olho na eleição americana

As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, realizadas nesta terça-feira, 3, colocam em disputa o controle do Congresso e o futuro da agenda de Donald Trump (Partido Republicano).

No0 nosso caso, aconselha-se a torcer pela vitória dos Democratas, afinal, eles são mais alinhados ao governo do presidente Lula do que os republicanos.

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O aumento do poder do partido no Congresso reduziria a chance de novos atos hostis do presidente dos EUA, como a alta de tarifas.

Dois anos de hostilidades

É que para o Brasil, quase de dois anos do governo de Donald Trump deixaram uma relação comercial marcada por novas tarifas e mudanças frequentes nas regras de acesso ao mercado americano.

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Entre janeiro e setembro de 2026, as exportações brasileiras ao país caíram 6,5%, enquanto as vendas totais ao exterior cresceram 10,4%.

Massacrando o Brasil

A relação comercial passou a ser condicionada por sucessivas mudanças nas tarifas, com efeitos distintos entre produtos e setores.

Para os exportadores, o custo adicional de entrar nos Estados Unidos se somou à dificuldade de prever quais regras valeriam na negociação seguinte.

A direitona gosta

Pois é, mas tem gente que gosta de viver sob a tutela do imperialismo americano.

E até aplaudiu quando o candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) foi lavar pedir tarifaço conta o Brasil.

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E até votaram nele para entregar as terras raras pro Donald Trump.

Este é o brasileiro de direita.

Com Lula, o menor desmatamento

Com Lula, Amazônia registra o menor desmatamento em 41 anos. De acordo com o levantamento do MapBiomas, divulgado no final de Outubro, em 2025, a Amazônia Legal registrou o menor desmatamento da série histórica iniciada em 1985, com 693 mil hectares de desmatamento.

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A região mais afetada é a chamada Amacro, que reúne municípios nas fronteiras entre Amazonas, Acre e Rondônia.

O gado avança

Um dado alarmante destacado pelo levantamento foi o crescimento da agropecuária no entorno de áreas protegidas, que cresceu 561% desde 1985, ocupando 31% dessa faixa. A atividade também tem maior participação nas áreas próximas às estradas.

Medinho de ser cassado

Foragido nos Estados Unidos, desde a última quarta-feira (28/10), Flávio Bolsonaro anda com medo de ser cassado por ultrapassar o limite de faltas. Por isso ele tratou logo de pegar o celular e participar da sessão que votou a PEC da Segurança Pública.

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Ele foi um dos 75 senadores a votar sim a favor da Proposta de Emenda à Constituição em sessão no Senado Federal, realizada nesta terça-feira (3/11). Mesmo fora do Brasil, o senador registrou presença às 17h54 de forma remota. Com unanimidade, a PEC foi aprovada após votação em dois turnos.

Rachadinha apoiou Lula

A conclusão da votação é considerada como uma vitória para governo Lula. A sessão foi encerrada sem a diminuição da maioridade penal, questão presente no plano de governo do ex-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro.

ÚLTIMA HORA

MAIS UMA VITÓRIA DE LULA– Senado aprova a PEC da Segurança Pública por 75 votos e nenhum contra

Senado Federal concluiu nesta terça-feira (3) a votação da PEC da Segurança Pública, aprovada em segundo turno por 75 votos favoráveis e nenhum contrário, conforme o novo resultado informado. Com a conclusão da tramitação no Congresso Nacional, a proposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue para promulgação, etapa que permitirá sua incorporação à Constituição Federal.

A principal mudança é a inclusão do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição. O modelo funciona como uma espécie de SUS da segurança, ao estabelecer mecanismos permanentes de cooperação entre União, estados e municípios no enfrentamento à criminalidade.

A proposta prevê compartilhamento de informações, integração de bancos de dados, operações conjuntas e maior articulação entre as forças policiais.

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O texto também autoriza a criação de polícias municipais, amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e estabelece medidas mais rigorosas contra integrantes de facções criminosas e milícias.

O Senado decidiu que a redução da maioridade penal será discutida separadamente, em outra proposta de emenda constitucional.

ORGULHO

O pagamento do 13º salário de 2026 está chegando para milhões de trabalhadores brasileiros! A primeira parcela deve ser depositada até o dia 30 de novembro, uma segunda-feira, para quem ainda não recebeu o adiantamento. O dinheiro extra pode ajudar as famílias a organizar as contas, quitar dívidas ou fazer compras de fim de ano.

A segunda parcela também tem uma novidade no calendário. Embora o prazo previsto na legislação seja 20 de dezembro, neste ano a data cai em um domingo. Por isso, o pagamento deverá ser feito até sexta-feira, 18 de dezembro, último dia útil anterior ao vencimento.

VERGONHA

Esse pessoal foragido que não gosta de trabalhar – como Flávio e Eduardo Bolsonaro, Ramagem, Paulo Figueiredo (o filhote da ditadura) sempre está recorrendo a vaquinha virtual para faturar uma graninha e continuar vivendo no bem bom, longe da justiça brasileira. É o que está fazendo agora a ex-deputada federal e foragida da Justiça brasileira, Carla Zambelli (PL), que criou uma comunidade paga para viabilizar sua estadia na Itália, Carla Zambelli. Para fazer parte, apoiadores devem contribuir com R$ 50 mensais. Zambelli está na Itália desde o ano passado, quando fugiu do país depois de ser condenada a 10 anos de prisão por envolvimento com a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsificação de documentos oficiais.

— Eu tenho certeza que isso pode ajudar em alguma coisa na sua vida, mas se você um dia me admirou, eu te peço essa ajuda: para que você entre nessa comunidade e faça sua inscrição, para que eu possa me manter aqui na Itália, até as coisas se resolverem no Brasil – choramingou a bolsonarista arrependida.

OUTRAS PALAVRAS