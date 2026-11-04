O Itaú Unibanco, em parceria com a Mega Leilões, realizará Black Friday – Leilão de Imóveis, com 124 imóveis no próximo dia 9, a partir das 15h (horário de Brasília – DF), com Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões.

Serão ofertados 129 imóveis distribuídos por diferentes regiões do país. O portifólio incluí casas, apartamentos, terrenos/lotes e imóveis comerciais, localizados em diversos Estados.

Os imóveis estão localizados nos seguintes Estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Condições de Pagamento: i) À vista, com desconto em alguns imóveis selecionados; ou, ii) Para a maioria dos imóveis, pagamento parcelado com entrada e saldo em até 78 parcelas mensais – conforme consta do Edital do leilão e no site da Mega Leilões – especificado em cada imóvel.

A participação no leilão é feita de forma 100% online. Para dar lances condicionados a aprovação do vendedor, os interessados devem realizar cadastro prévio no site do leiloeiro, consultar o edital e verificar as condições específicas de cada imóvel, como lance inicial condicionado a aprovação do vendedor, forma de pagamento e eventuais encargos.

O catálogo completo, com fotos, descrição dos imóveis, lances iniciais condicionados a aprovação do Vendedor e as informações sobre o evento Black Friday – Leilão de Imóveis, estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões – https://www.megaleiloes.com. br/ e também podem ser acessadas no portal Imóveis Itaú: www.itau.com.br/imoveis-itau. Para participar, é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, verificar a descrição do lote desejado, o edital e habilitar-se.

SERVIÇO

Leilão de Imóveis Residenciais

Data: 09/11

Horário: 15:00 horas

Local: https://www.megaleiloes.com. br/ML 35100

Quantidade: 124 imóveis

Pagamento: À vista, com desconto em alguns imóveis selecionados; ou parcelamento para maioria dos imóveis em até 78 meses.

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