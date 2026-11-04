Carros voadores da Embraer: Eve fecha acordo para vender até 12 aeronaves para empresa do Sul do BrasilDivulgaçãoA Eve Air Mobility, empresa ligada à Embraer, fechou um acordo para fornecer até 12 carros voadores elétricos à FlyBIS Aviation Limited, que planeja operar o serviço de transporte aéreo no Sul do Brasil. O contrato prevê dois pedidos firmes e a possibilidade de compra de outras dez aeronaves.A produção em série dos carros voadores da Eve está prevista para ocorrer em uma fábrica em Taubaté, no interior de São Paulo. A unidade será responsável pela fabricação das aeronaves desenvolvidas pela empresa, subsidiária da Embraer.O modelo ainda está em fase de testes e precisa receber a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) antes de começar a operar comercialmente.✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Vale do Paraíba e região no WhatsAppSegundo a Eve, com a compra, a proposta é conectar inicialmente cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Entre as rotas em estudo estão trajetos entre Navegantes, Balneário Camboriú e Florianópolis, no litoral catarinense, além de destinos turísticos da Serra Gaúcha, como Gramado e Bento Gonçalves.Agora no g1Os veículos são chamados de eVTOLs, sigla em inglês para aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. Conhecidos popularmente como carros voadores, eles foram projetados para transportar passageiros em trajetos curtos, sem a necessidade de pistas de voos convencionais.O acordo dá continuidade a uma carta de intenções assinada pelas duas empresas em 2022. Agora, Eve e FlyBIS vão trabalhar no planejamento das rotas, na preparação da infraestrutura e nas condições necessárias para que o serviço comece a funcionar.Segundo a Eve, a parceria busca integrar os voos a outros meios de transporte e preparar a operação para atender à demanda de passageiros na região, especialmente em cidades com forte movimentação turística e de negócios.Gif mostra primeiro voo de carro voador da EmbraerReproduçãoComo está o desenvolvimento do carro voador?O acordo foi anunciado enquanto a Eve avança nos testes de seu primeiro modelo de eVTOL. O protótipo em escala real já realizou mais de 70 voos, incluindo testes de voo pairado e em baixa velocidade.Em agosto, a empresa divulgou o primeiro teste de transição para o voo horizontal, com a ativação da hélice traseira durante o ensaio. O teste foi realizado na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo.No entanto, a aeronave ainda passa por etapas de desenvolvimento e precisa receber a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) antes de transportar passageiros comercialmente.O modelo tem capacidade prevista para quatro passageiros e um piloto, com autonomia estimada de 100 quilômetros.Em setembro, o Ministério de Portos e Aeroportos reuniu representantes do setor aéreo, do governo e da Eve para discutir os desafios para a implantação desse tipo de transporte no Brasil. Entre os temas estavam certificação, construção de vertiportos, fornecimento de energia, segurança e integração do espaço aéreo.Segundo a empresa, dois operadores já assumiram compromissos para utilizar o modelo no Brasil, enquanto outras companhias demonstraram interesse.Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina