Nas eleições dos Estados Unidos, os democratas estão na frente na participação de votos antes do pleito marcado para a terça-feira, dia 3.
Mesmo com essa liderança na votação antecipada, os números não mostram ainda uma vantagem clara para nenhum lado.
A situação segue em análise até o dia da eleição, sem indicações definitivas sobre o resultado final.
Eleitores acompanham de perto os dados de participação para entender o cenário.
👁 12 visualizacoes
- Dia do Servidor Público:Prefeito de Manaus Renato Junior anuncia convocação de 1,5 mil aprovados em concurso (309 visualizacoes)
- Sucuri é encontrada dentro de saco de estopa no bairro Santa Etelvina (281 visualizacoes)
- Números sorteados na Mega-Sena são 06, 30, 32, 38, 49 e 57 (66 visualizacoes)
- Governo renova subsídio ao diesel; por que o agro é tão vulnerável à alta do combustível? (42 visualizacoes)
- Manaus inicia nova etapa de retirada de fios e cabos sem uso no Centro Histórico (40 visualizacoes)