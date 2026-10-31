Nas eleições dos Estados Unidos, os democratas estão na frente na participação de votos antes do pleito marcado para a terça-feira, dia 3.

Mesmo com essa liderança na votação antecipada, os números não mostram ainda uma vantagem clara para nenhum lado.

A situação segue em análise até o dia da eleição, sem indicações definitivas sobre o resultado final.

Eleitores acompanham de perto os dados de participação para entender o cenário.

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