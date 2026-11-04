O Real Madrid vai ganhar um reforço de peso em seu conselho de administração nas próximas semanas. Isso porque o clube merengue confirmou nesta quarta-feira, por meio de um comunicado oficial, que o ex-tenista Rafael Nadal vai assumir um cargo de diretor. Assim, a agremiação vai propor a seus sócios, na Assembleia Geral de 21 novembro, a aprovação do novo integrante.

Em nota, o gigante espanhol oficializou a novidade em seu site formalizando a entrada de uma das maiores figuras do esporte mundial, agora na área de gestão.

“A Junta Diretiva do Real Madrid C. F., reunida nesta quarta-feira, 4 de novembro, decidiu submeter à Assembleia Geral de Sócios Representantes a ratificação da nomeação de Rafael Nadal Parera, sócio número 67.778 do nosso clube, como novo membro da Junta Diretiva. Rafael Nadal, sócio honorário do Real Madrid, é uma das maiores lendas da história do esporte e um dos esportistas espanhóis mais admirados e reconhecidos em todo o mundo”, diz parte do texto.

O comunicado exalta o tamanho das conquistas de Nadal no cenário do tênis e reforça a identificação que ele sempre teve com o Real Madrid. “Para o Real Madrid e para todo o madridismo, é um enorme orgulho que uma figura de sua dimensão esportiva e humana, um ícone do esporte espanhol e mundial, passe a fazer parte da nossa Junta Diretiva e contribua, a partir dessa responsabilidade, para o presente e o futuro do nosso clube.”

Com 92 títulos individuais no currículo, incluindo 22 Grand Slam, duas medalhas olímpicas de ouro e cinco Copas Davis com a Espanha, Nadal teve as suas conquistas retratadas no site. Além do brilho na quadras, houve espaço ainda para destacar suas características como atleta.

“Sua figura representa muito mais do que seus êxitos: seu talento, seu espírito de superação permanente, sua capacidade de sacrifício, sua competitividade, sua humildade, seu respeito aos adversários e companheiros, e seu compromisso solidário fazem dele um exemplo”.

NADAL DÁ SINAL VERDE

Por meio das suas redes sociais, Rafael Nadal anunciou que aceitou a chance de participar de um novo desafio em sua vida e agradeceu o convite da equipe de seu coração.

“Quero agradecer ao presidente Florentino Pérez e à diretoria por me proporem a integração ao Conselho de Administração do Real Madrid. Aceitei esta proposta com grande entusiasmo, ansioso para aprender e contribuir o máximo possível”.