O longa-metragem conta a história da Rainha do Futebol. Ele mostra o caminho desde a infância no sertão de Alagoas até a consagração no cenário mundial.

A produção acompanha toda essa jornada da atleta. O filme chega aos cinemas em abril de 2027.

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