O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Departamento Regional do Amazonas iniciou nesta quarta-feira, 4 de novembro, as inscrições para novas vagas gratuitas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As oportunidades estão disponíveis em Manaus, Borba, Manacapuru e Parintins, contemplando cursos de qualificação profissional em áreas como comércio, gestão, saúde, gastronomia, beleza e tecnologia.

As inscrições são presenciais e devem ser realizadas na unidade do Senac onde o curso será ofertado, mediante apresentação da documentação exigida em edital. Os candidatos interessados devem ficar atentos aos prazos, pois alguns cursos terão início das aulas já na próxima segunda-feira, 9 de novembro, conforme cronograma específico de cada turma.

O Programa Senac de Gratuidade é destinado, prioritariamente, a pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos, ampliando o acesso à educação profissional e às oportunidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho.

Em Borba, a unidade localizada na Rua Getúlio Vargas, s/nº, Centro, oferece vagas para os cursos: A arte de se comunicar e de vender mais (30h), Estratégias de negociação para vendedor (15h), Inove e melhore suas vendas (15h) e Recepção em Serviços de Saúde (60h).

Na capital, as oportunidades estão disponíveis na unidade Senac Centro, localizada na Rua Saldanha Marinho, nº 410, Centro, para os cursos Desenvolvimento de equipes (18h), Estratégias de negociação para o vendedor (15h), Quanto vale? Formação de preços para o vendedor (15h), Marketing de conteúdo em Redes Sociais com Inteligência Artificial (24h), Embelezamento das mãos e dos pés (20h) e Técnicas de Unhas Artísticas (15h).

Em Manacapuru, as inscrições são realizadas na unidade localizada na Rua Waldemar Ventura, nº 612, São José, que oferta os cursos Cozinheiro (500h) e Recepção em Serviços de Saúde (60h).

Já em Parintins, a unidade situada na Av. Massaranduba, s/nº, Djard Vieira, disponibiliza vagas para os cursos Técnicas avançadas de Word e Excel (40h), Desenvolvimento de equipes (18h) e Preparo de salgados (40h).

Os interessados devem consultar os editais completos, disponíveis em am.senac.br, onde constam todas as informações sobre documentação, critérios de seleção, cronograma, idade mínima e requisitos específicos de cada curso. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 092 8888.