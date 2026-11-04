Uma decisão foi proferida pela 32ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte.
A sentença determinou que a empresa custeie integralmente os tratamentos psicológicos e psiquiátricos da vítima.
Esse custeio deve continuar até a alta definitiva da pessoa.
Fonte: Jovem Pan
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