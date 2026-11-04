Copom mantém taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano
O Brasil ampliou a distância para o segundo colocado e segue com o maior juro real do mundo após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) manter a Selic em 13,75% ao ano nesta quarta-feira (4).
🔎 O juro real é formado, entre outros pontos, pela taxa de juros nominal subtraída da inflação prevista para os próximos 12 meses. Assim, segundo levantamento compilado pelo MoneYou, o indicador no país ficou em 9,49%.
📱Favorite o g1 no Google e acompanhe as principais notícias do dia
A Turquia passou a ocupar a segunda colocação, com juros reais de 7,77%. A Argentina ficou em terceiro, com 6,80%. Os dois países desbancaram a Rússia, que caiu do segundo para o quarto lugar, com 6,57%.
📊 Na decisão anterior, em setembro, a Rússia ocupava a segunda posição, e a diferença para o Brasil era de 1,66 ponto percentual. Agora, com a Turquia em segundo, a distância aumentou para 1,72 ponto percentual.
Em relatório divulgado nesta quarta-feira, o MoneYou afirmou que a alta das expectativas de inflação para os próximos 12 meses reduziu os juros reais na maioria dos países, em meio às incertezas provocadas pelo conflito no Oriente Médio.
No Brasil, a instituição destacou ainda as dúvidas sobre a trajetória dos juros após as eleições, em meio às discussões sobre a política fiscal, à desvalorização do real e à pressão na curva de juros.
Veja abaixo os principais resultados da lista de 40 países.
Ranking de juros reais
Arte/g1
O levantamento também mostra que, entre 164 países:
85,98% mantiveram os juros inalterados;
9,15% elevaram as taxas;
e 4,88% promoveram cortes.
No grupo dos 40 países que compõem o ranking:
85% mantiveram os juros;
10% elevaram as taxas;
e 5% realizaram cortes.
Manutenção da Selic
Nesta quarta-feira, o Copom manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, interrompendo uma sequência de cinco cortes consecutivos.
Trajetória da Selic, a taxa básica de juros – novembro de 2026
Arte/g1
A decisão ocorre em um cenário de maior incerteza. Após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o mercado elevou as projeções para inflação, dólar e juros, enquanto a moeda americana disparou e a bolsa registrou forte queda.
A preocupação com as contas públicas também ganhou força diante da reação dos mercados ao resultado eleitoral.
No exterior, a escalada das tensões no Oriente Médio e a alta do petróleo aumentam as pressões sobre a inflação, com possível impacto sobre os combustíveis no Brasil.
Juros nominais
Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação projetada), a taxa brasileira manteve a quarta posição, ficando atrás da Rússia.
Veja abaixo:
Turquia: 36%
Argentina: 29%
Rússia: 14%
Brasil: 13,75%
Colômbia: 12,25%
África do Sul: 7,25%
México: 6,50%
Indonésia: 5,75%
Hungria: 5,50%
Índia: 5,50%
Filipinas: 5,50%
Austrália: 4,85%
Chile: 4,50%
Hong Kong: 4,25%
Estados Unidos: 4%
Polônia: 3,75%
Reino Unido: 3,75%
República Tcheca: 3,75%
Israel: 3,25%
China: 3%
Coréia do Sul: 3%
Malásia: 2,75%
Nova Zelândia: 2,75%
Alemanha: 2,65%
Áustria: 2,65%
Espanha: 2,65%
Grécia: 2,65%
Holanda: 2,65%
Portugal: 2,65%
Bélgica: 2,65%
França: 2,65%
Itália: 2,65%
Canadá: 2,50%
Dinamarca: 2,10%
Taiwan: 2%
Suécia: 1,75%
Cingapura: 1,42%
Japão: 1,25%
Tailândia: 1%
Suíça: 0%
Sede do Banco Central em Brasília
Raphael Ribeiro/BCB
👁 0 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Sucuri é encontrada dentro de saco de estopa no bairro Santa Etelvina (287 visualizacoes)
- Temporais previstos para Sul, Sudeste e Centro-Oeste com maiores temperaturas no Norte e Nordeste (205 visualizacoes)
- Acidente aéreo de 1996: queda 24 segundos após decolagem trouxe mudanças na aviação (122 visualizacoes)
- Democratas lideram votos antecipados nos EUA antes da eleição de terça-feira (40 visualizacoes)
- PM é morto com nove tiros dentro de supermercado no bairro Compensa (35 visualizacoes)