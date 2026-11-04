A Rota Urbana realiza, nesta quarta-feira (4), mais uma edição de sua programação de pedaladas noturnas em Manaus. Desta vez, os ciclistas terão como destino o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em uma atividade que busca incentivar a prática de exercícios físicos, promover a mobilidade urbana e proporcionar novas experiências de lazer pela capital amazonense.

A concentração dos participantes está marcada para às 19h, na Avenida Desembargador João Machado, nº 3, no bairro Campos Elíseos, em frente à concessionária AutoMix. A saída está prevista para às 20h.

A iniciativa é aberta a ciclistas experientes e iniciantes. Quem possui bicicleta própria pode participar gratuitamente. Para quem ainda não tem bicicleta, a organização disponibiliza equipamentos para aluguel, mediante reserva antecipada pelo site pedalarotaurbana.com.br.

Programação segue até sábado

A agenda da Rota Urbana continua nos próximos dias. Na quinta-feira (5) e na sexta-feira (6), serão realizadas novas pedaladas noturnas, com destinos que ainda serão definidos e divulgados pela organização.

Já no sábado (7), um dos passeios aguardados da programação está confirmado: a pedalada rumo à Ponte Rio Negro. O percurso promete reunir ciclistas em mais uma experiência de integração, aventura e contemplação de um dos principais cartões-postais da região metropolitana de Manaus.

A sequência de atividades reforça a proposta da Rota Urbana de transformar o ciclismo em uma opção acessível de lazer, convivência e atividade física, reunindo pessoas de diferentes idades e níveis de experiência.

Ciclismo, lazer e integração

Mais do que passeios de bicicleta, as atividades promovidas pela Rota Urbana buscam incentivar a ocupação dos espaços urbanos, estimular hábitos saudáveis e fortalecer a convivência entre os participantes.

As pedaladas também representam uma oportunidade para moradores e visitantes conhecerem Manaus sob uma perspectiva diferente, explorando as ruas e os principais pontos da cidade sobre duas rodas.

Com uma programação frequente e destinos variados, a Rota Urbana vem ampliando as oportunidades para quem deseja sair da rotina, praticar atividades físicas e participar de experiências coletivas na capital amazonense.

Acompanhe a programação da Rota Urbana

Para acompanhar todos os detalhes das pedaladas, incluindo definição dos percursos, pontos de concentração, horários, divulgações, cards oficiais e orientações para os participantes, o público pode acompanhar o Instagram oficial da Rota Urbana.

É pelo perfil @rotaurbana.oficial – (https://www.instagram.com/rotaurbana.oficial/) que serão divulgadas as atualizações e informações completas sobre cada passeio.

As reservas para aluguel de bicicletas também podem ser realizadas pelo site www.pedalarotaurbana.com.br.

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