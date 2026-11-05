Ei, galera! Se você está caçando o que maratonar hoje, prepare a pipoca porque o streaming está pegando fogo com produções cheias de ação, emoção e surpresas em 5 de novembro de 2026.

Resident Evil (Filme) — Nota: 7.5/10 — Um entregador comum vira herói em meio a mutações com tentáculos e monstros bioengenheirados em Raccoon City. Vale assistir pela adrenalina pura e pela vibe de terror que te prende do início ao fim, disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Fuga Mortal (Filme) — Nota: 6.9/10 — Um ex-soldado falsamente acusado lidera uma perseguição épica com ajuda dos antigos companheiros das Forças Especiais. É pura empolgação e torcida pelo mocinho, imperdível se você gosta de ação em alta velocidade.

O Natal Perfeito de um Cachorro (Filme) — Nota: 8.3/10 — O cãozinho Winstead faz de tudo para reunir a família antes da véspera de Natal. Uma história fofinha e emocionante que aquece o coração, ideal para assistir em família.

Primetime (Filme) — Nota: 6.8/10 — Um jornalista cria um programa ao vivo para expor criminosos e vira sucesso, mas um hacker vira o jogo. Cheio de twists e crítica à TV, vale pela tensão e atualidade.

Muhammad Ali: O Maior (Série) — Nota: 5.7/10 — A ascensão do boxeador além do ringue, lidando com fama, família e sociedade. Inspiradora e cheia de reflexões, ótima para quem curte biografias intensas.

VisionQuest (Série) — Nota: 8.7/10 — Visão se esconde e consulta IAs como Ultron para achar seu propósito, até uma recompensa mudar tudo. Visuals incríveis e reflexões profundas, não perca essa joia do streaming.

Stick (Série) — Nota: 7.3/10 — Um ex-golfista arruinado aposta tudo treinando um talento adolescente. Emocionante, motivadora e com muito coração, perfeita para fãs de dramas esportivos.

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