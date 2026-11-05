O avanço dos investimentos em energia no interior do Amazonas tem ampliado as oportunidades de emprego qualificado e fortalecido a formação profissional em municípios fora dos grandes centros urbanos. Em Silves, a Eneva está com 32 vagas abertas para atuação no Complexo Azulão, empreendimento que vem contribuindo para a geração de renda, capacitação técnica e desenvolvimento econômico da região.

As novas oportunidades abrangem áreas de operação, manutenção, segurança do trabalho, laboratório e atividades administrativas. A iniciativa dá continuidade à estratégia da companhia de priorizar a contratação de mão de obra local e ampliar as oportunidades para profissionais do estado.

De acordo com o Relato Integrado da Eneva, o Amazonas respondeu por 40,5% das contratações realizadas pela companhia em 2025, a maior participação entre os estados onde mantém operações. Atualmente, 67% dos profissionais contratados para atuar no Complexo Azulão são amazonenses.

O fortalecimento da qualificação profissional também faz parte dessa estratégia. Em parceria com o Governo do Amazonas, a companhia contribuiu para a implantação da primeira escola técnica de tempo integral de Silves, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). A unidade oferece cursos voltados para áreas com demanda crescente na região, como Gás e Energia, Eletromecânica e Agropecuária.

Em 2025, 81 alunos concluíram sua formação na instituição e 27 profissionais formados pelo Cetam passaram a integrar o quadro da Eneva. A iniciativa busca ampliar o acesso da população local à formação técnica e criar novas perspectivas de inserção profissional em um setor que demanda mão de obra especializada.

O Complexo Azulão 950 contempla as usinas termelétricas Azulão I, em operação desde agosto de 2026, e Azulão II, atualmente em construção. Juntas, as unidades representam investimentos de aproximadamente R$ 5,8 bilhões e reforçam o potencial energético do Amazonas, estado que concentra a maior reserva terrestre de gás natural do Brasil.

Entre as vagas abertas estão oportunidades para Operador de Planta, Técnico de Manutenção Mecânica, Técnico de Planejamento e Manutenção, Técnico Químico, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico de Instrumentação, Técnico de Manutenção Elétrica e Analista Administrativo.