A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), em conjunto com o 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na quarta-feira (04/11), mandado de prisão preventiva de um homem, de 43 anos, pelo crime de lesão corporal contra a sua ex-companheira, de 26 anos. A prisão foi efetuada em Manaus.

De acordo com o delegado Ramon Improta, o caso teve início no dia 4 de outubro, quando o casal teve uma discussão em um estabelecimento comercial no município. Ao chegarem à residência, o homem passou a gritar, proferir xingamentos e agredir fisicamente a vítima. Na ocasião, ele desferiu diversos tapas e socos no rosto da mulher, causando-lhe lesões graves.

“Após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos as investigações e representamos pela prisão preventiva do autor. Ao saber do registro da ocorrência, ele fugiu para Manaus”, relatou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, após identificarem a localização do suspeito, os policiais de Eirunepé solicitaram apoio da equipe do 30º DIP para realizar as diligências necessárias à prisão. O homem foi localizado no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

Procedimentos

O homem responderá por lesão corporal no contexto de violência doméstica e ficará à disposição do Poder Judiciário.