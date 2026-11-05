O Botafogo conquistou uma vitória importante na luta para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (4), a equipe carioca venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada da competição.

O único gol da partida foi marcado por Edenílson, garantindo três pontos fundamentais para o Alvinegro, que vinha de duas derrotas consecutivas.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 42 pontos e assumiu a 11ª colocação na tabela, ampliando a distância para a zona de rebaixamento. O Corinthians, primeiro clube dentro do Z4, soma 37 pontos.

A vitória representa um importante alívio para a equipe carioca na reta final do Brasileirão, que busca garantir a permanência na Série A e encerrar a temporada com mais tranquilidade.

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