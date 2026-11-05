Após três anos de investimentos e adaptações no sistema de captação de água, Manaus está mais preparada para enfrentar períodos de estiagem severa. Desde 2023, a Águas de Manaus destinou mais de R$ 25 milhões na modernização da estrutura de captação de água na cidade, com foco na prevenção de impactos de eventos climáticos extremos, garantindo que as mais de 2,2 milhões de pessoas que vivem na capital sigam com acesso à água tratada, mesmo em cenários de estiagens intensas.

Entre as ações realizadas neste ano, está uma operação preventiva na Estação de Tratamento de Água Ponta das Lajes, responsável pelo abastecimento da Zona Leste de Manaus. Em agosto, duas novas bombas anfíbias foram instaladas na unidade para reforçar a capacidade de captação do Rio Negro durante o período de seca.

Os equipamentos recebem esse nome porque podem operar submersos e também fora da água, além de conseguirem captar água do rio em níveis mais profundos. Cada bomba tem capacidade de vazão de até 550 litros por segundo e pode operar em profundidades de até 26 metros, ampliando a flexibilidade operacional do sistema.

“Em outras palavras, elas dão maior segurança operacional para o nosso sistema, principalmente porque conseguem se adaptar a situações mais extremas, como o período de estiagem. Com esses equipamentos, ampliamos nossa capacidade de captação e estamos mais preparados para cenários de redução das cotas do Rio Negro, de forma que não há preocupação com cenário de racionamento”, explica a gerente de Operações da concessionária, Jéssica Candeia.

A concessionária acompanha diariamente as cotas do Rio Negro e desenvolve estratégias operacionais para garantir a segurança do abastecimento em Manaus. O planejamento envolve a aquisição de novos equipamentos, adaptações nas estruturas existentes e a aplicação de tecnologias que, aliadas à mão de obra especializada, permitem respostas mais rápidas e eficientes diante das mudanças no cenário climático.

Trabalho constante

O trabalho realizado em 2026 dá continuidade às ações adotadas pela Águas de Manaus durante as estiagens históricas de 2023 e 2024. Na ocasião, todas as captações de água do Rio Negro foram adaptadas, com a instalação de três bombas anfíbias, sendo uma na ETA Mauazinho e duas no Complexo da Ponta do Ismael, onde funcionam duas estações de tratamento que atendem mais de 70% da população de Manaus.

Além disso, a estrutura passou por adaptações, com o rebaixamento de 13 das 16 bombas verticais que já ficam no Rio Negro, em uma operação complexa, que envolveu mergulhadores e equipamentos específicos para atuar nestas estruturas (algumas delas, datadas da década de 1960). A partir desse trabalho, foi possível captar água de pontos mais profundos do Rio Negro, o que garantiu que as bombas continuassem funcionando de forma plena e que estiagem histórica não impactasse o abastecimento na cidade.

A partir da experiência acumulada nesses períodos, a concessionária vem realizando investimentos para tornar o sistema de captação e distribuição mais resiliente diante de diferentes cenários hidrológicos.

“As bombas anfíbias instaladas na Ponta do Ismael, na operação de 2024, foram incorporadas ao sistema de abastecimento de água da capital de forma permanente, podendo, inclusive, ser transportadas para outras unidades da capital em situações emergenciais. O mesmo vai ocorrer com essa estrutura que adquirimos para a Ponta das Lajes, com um reforço que garante segurança operacional e prevenção para eventos extremos”, aponta o diretor executivo da concessionária, Renee Chaveiro.

Para o diretor-presidente da Águas de Manaus, Pedro Augusto Freitas, a antecipação é fundamental para garantir a continuidade do serviço diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

“Nos preparamos com antecedência para enfrentar um cenário desafiador. Mesmo diante das projeções de estiagem histórica pela terceira vez em quatro anos, estamos fortalecendo nossas estruturas e nossa capacidade operacional para garantir a continuidade e a regularidade do fornecimento de água tratada para a população de Manaus. Nosso compromisso é garantir a segurança hídrica da cidade, independentemente dos desafios impostos pelas mudanças climáticas”, destaca.

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