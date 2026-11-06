A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) realizou, na manhã desta sexta-feira (6), uma operação de busca e apreensão na residência da ex-candidata ao Governo do Amazonas Maria do Carmo Seffair (PL), em Manaus.

Segundo informações divulgadas pelo portal Planeta 92 News, a ação teve início por volta das 6h e integra uma investigação sobre o suposto uso indevido da imagem da filha do governador eleito Omar Aziz (PSD).

O caso envolve a divulgação de um vídeo manipulado durante a campanha eleitoral de 2026. As circunstâncias da produção e da circulação do material são objeto da investigação policial.

Viaturas da Polícia Civil foram registradas em frente ao imóvel nas primeiras horas da manhã.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre eventuais materiais apreendidos durante a operação.

A reportagem aguarda informações oficiais da Polícia Civil e um posicionamento da defesa de Maria do Carmo Seffair.