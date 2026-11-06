A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) realizou, na manhã desta sexta-feira (6), uma operação de busca e apreensão na residência da ex-candidata ao Governo do Amazonas Maria do Carmo Seffair (PL), em Manaus.
Segundo informações divulgadas pelo portal Planeta 92 News, a ação teve início por volta das 6h e integra uma investigação sobre o suposto uso indevido da imagem da filha do governador eleito Omar Aziz (PSD).
O caso envolve a divulgação de um vídeo manipulado durante a campanha eleitoral de 2026. As circunstâncias da produção e da circulação do material são objeto da investigação policial.
Viaturas da Polícia Civil foram registradas em frente ao imóvel nas primeiras horas da manhã.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre eventuais materiais apreendidos durante a operação.
A reportagem aguarda informações oficiais da Polícia Civil e um posicionamento da defesa de Maria do Carmo Seffair.
👁 10 visualizacoes
- Temporais previstos para Sul, Sudeste e Centro-Oeste com maiores temperaturas no Norte e Nordeste (205 visualizacoes)
- Acidente aéreo de 1996: queda 24 segundos após decolagem trouxe mudanças na aviação (123 visualizacoes)
- Perfurar poço sem autorização pode gerar multas de até R$ 100 mil (83 visualizacoes)
- Democratas lideram votos antecipados nos EUA antes da eleição de terça-feira (40 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 1 de novembro de 2026 (36 visualizacoes)