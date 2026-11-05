Armazenamento de disquetes, em foto de julho de 2022Iswoar/Wikimedia CommonsOs disquetes não são usados em grande escala há mais de 25 anos, mas ainda são essenciais para alguns setores. Nos Estados Unidos, mais de 400 centros de controle de tráfego aéreo dependem dessa tecnologia, que está perto de ser descontinuada.A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) afirmou nesta quinta-feira (5) que, até 2028, deixará de usar os disquetes obsoletos em centros de controle de tráfego aéreo para analisar dados meteorológicos e outras informações críticas.Quatro ferramentas criadas na década de 1980 serão substituídas pelo chamado Sistema de Exibição de Informações Empresariais. A nova interface vai reunir dados operacionais em apenas um local para ajudar controladores de voo a visualizarem atualizações rapidamente.O Congresso dos EUA aprovou em 2025 um investimento de US$ 12,5 bilhões (R$ 68,7 bilhões) para modernizar o sistema americano de tráfego aéreo. O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, pretende obter mais US$ 30 bilhões (R$ 109 bilhões) para realizar outras melhorias.Agora no g1O administrador da FAA, Bryan Bedford, afirmou que o novo sistema permite aos controladores de voo compartilhar rapidamente alertas críticos, horários de espaço aéreo restrito e relatórios de pilotos.“Estamos abandonando processos manuais e ultrapassados e substituindo a tecnologia que antes dependia de disquetes por um sistema moderno”, afirmou.Em 23 de outubro, a FAA disse a aeroportos que “houve uma série de interrupções recentes no controle de tráfego aéreo devido a cortes em cabos de fibra óptica, o que pode levar a atrasos, desvios e cancelamentos”, segundo um memorando obtido pela Reuters.A agência citou um incidente ocorrido em 13 de outubro, em que um cabo de fibra óptica que ligava um aeroporto de Houston à sua rede foi cortado, causando a perda de serviços de dados e exigindo uma paralisação das operações.Em setembro, falhas em Pensilvânia e o rompimento de um cabo em Nova Jersey causaram atrasos e cancelamentos de milhares de voos na região.